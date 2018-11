Brytyjscy ministrowie - ds. Brexitu Dominic Raab oraz pracy i emerytur Esther McVey - podali się w czwartek do dymisji na znak sprzeciwu wobec proponowanej umowy wyjścia ich kraju z Unii Europejskiej, oceniając, że zagraża ona jedności Zjednoczonego Królestwa. Ze stanowiska ustąpiła także bardzo wpływowa wśród zwolenników Brexitu wiceminister ds. Brexitu Suella Braverman oraz mało znany wiceminister ds. Irlandii Północnej Shailesh Vara.

Dymisje te pokazują kruchość poparcia dla tekstu porozumienia, które może zostać odrzucone przez brytyjski parlament. "Nie mamy zamiaru komentować żadnych wewnętrznych politycznych wydarzeń w Zjednoczonym Królestwie. Naszym partnerem w negocjacjach jest premier Theresa May i rząd brytyjski. Będziemy kontynuować pracę w dobrej wierze jak tak to robiliśmy do tej pory" - powiedział na codziennej konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Margaritis Schinas.

Podkreślił, że w środę KE zaprezentowała porozumienie wypracowane przez negocjatorów i teraz nie chce spekulować na temat możliwości wystąpienia takich czy innych scenariuszy. Dopytywany, czy w razie odrzucenia umowy przez parlament Wielkiej Brytanii może być ona renegocjowana odparł: "porozumienie jest na stole". "Teraz ma nastąpić określona sekwencja wydarzeń. Na tym koncentrujemy nasze zasoby" - oświadczył rzecznik.

Odmówił również odpowiedzi na pytanie jaki był wkład w negocjacje brytyjskiego ministra ds. Brexitu. Podczas rozmów to właśnie on była partnerem dla negocjatora ze strony unijnej Michela Barniera.

"Premier May była głównym negocjatorem a Dominic Raab był jej sekretarzem stanu odpowiedzialnym za Brexit. Taki był podział obowiązków. Oczywiście praca toczyła się przez cały czas na wielu poziomach, ale głównie na poziomie technicznym z naszymi zespołami negocjacyjnymi" - powiedział Schinas zastrzegając, że nie ma zamiaru klasyfikować wkładu poszczególnych osób w osiągnięcie porozumienia.

Raab napisał w liście rezygnacyjnym, że na jego decyzję złożyła się krytyczna ocena proponowanego reżimu regulacyjnego, obejmującego Irlandię Północną, który jego zdaniem "stanowi bardzo realne zagrożenie dla integralności Zjednoczonego Królestwa".

Jeśli umowa w sprawie Brexitu w proponowanym kształcie nie uzyska większości głosów w brytyjskim parlamencie, Wielka Brytania mogłaby opuścić UE bez żadnego porozumienia oraz dalszych relacji handlowych. Po stronie unijnej trwają przygotowania do zatwierdzenia porozumienia. Na 25 listopada zwołany został szczyt UE27 w tej sprawie.

