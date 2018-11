"To wydarzenie to wspaniała okazja do refleksji nad historią Polski i jej licznymi osiągnięciami od momentu odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 r. To również okazja, by podkreślić wybitny wkład Kanadyjczyków polskiego pochodzenia w sukces kanadyjskiego narodu na wszelkich polach" - napisał Trudeau w oświadczeniu.

Szef kanadyjskiego rządu przebywa w Paryżu, gdzie wraz z kilkudziesięcioma przedstawicielami władz innych państw brał udział w obchodach zakończenia pierwszej wojny światowej. W sobotę wziął m.in. udział w ceremonii upamiętnienia kanadyjskich żołnierzy, którzy zginęli w bitwie o wzgórza Vimy, na północy Francji, w 1917 roku. (PAP)