"(...) Emitent dokonał wyboru jednej z wyżej wskazanych ofert do prowadzenia dalszych negocjacji na zasadzie wyłączności, jak również o tym, że Emitent przedstawił do inwestora, który złożył tę ofertę propozycję odnośnie do dokonania rozliczenia samej transakcji nabycia aktywów GetBack. Emitent dodatkowo wskaże to, że powołany wyżej inwestor dokonał wpłaty depozytu w wysokości 30 mln zł tytułem zabezpieczenia prawidłowego przebiegu negocjacji i wykonania zaciągniętych przez inwestora zobowiązań" - napisano.

Na początku października GetBack podał w komunikacie, że do 4 października otrzymał trzy oferty nabycia wybranych aktywów spółki. O planach złożenia wiążącej oferty informował Hoist Finance. (PAP Biznes)