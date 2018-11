Jarosław Wałęsa w tegorocznych wyborach samorządowych, była kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Gdańska. Wałęsa odpadł w pierwszej turze, w której otrzymał poparcie 27,77 proc głosujących; do drugiej przeszli wystawiony przez Zjednoczoną Prawicę Kacper Płażyński oraz startujący po raz pierwszy z własnego komitetu wyborczego dotychczasowy prezydent Gdańska Paweł Adamowicz (wcześniej startował z poparciem PO). Wybory wygrał Adamowicz uzyskując w drugiej turze 64,80 proc. głosów.

W zamieszczonej w poniedziałek w portalu DoRzeczy.pl rozmowie Jarosław Wałęsa był pytany czy jego zdaniem wybory samorządowe były sukcesem, czy porażką Koalicji Obywatelskiej.

„Jeżeli chodzi o wybory w całym kraju, można mówić o dużym sukcesie. Jeżeli chodzi o wybory w Gdańsku i na Pomorzu – o sukcesie jeszcze większym. Dlatego sądzę, że były to dobre wybory. A zarazem doskonały prognostyk przed wyborami europejskimi i parlamentarnymi, które odbędą się w przyszłym roku. Choć oczywiście zdajemy sobie sprawę, że idziemy w dobrym kierunku, ale w żadnym razie nie możemy spocząć na laurach” – odpowiedział Wałęsa.

Proszono o komentarz do faktu, iż w Gdańsku, podobnie jak w kilku innych dużych miastach, „wybory wygrali raczej niezależni samorządowcy, nie Koalicja Obywatelska” europoseł odparł: „Jeżeli ktoś mówi o Pawle Adamowiczu jako o kandydacie niezależnym, to znaczy, że nie do końca śledzi scenę polityczną w Gdańsku”.

Dopytywany podkreślił, że Adamowicz od wielu lat był członkiem Platformy Obywatelskiej. „Jeżeli nawet sam dziś się od tego odcina, trudno posądzać go o bezpartyjność i niezależność. To po pierwsze. Po drugie – oczywiście Paweł Adamowicz wygrał wybory, serdecznie mu gratuluję. Ale proszę pamiętać, że w radzie miasta ma tylko osiem głosów. Oznacza to, że będzie musiał dążyć do porozumienia z Koalicją Obywatelską, która będzie współrządzić miastem, co też jest jej sukcesem. Porozumienie w najbliższych dniach się zapewne wykluje” – dodał europoseł.

W wyborach do - liczącej 34 członków, Rady Miasta Gdańska najwięcej, bo 16 mandatów, zdobyła Koalicja Obywatelska. 12 mandatów uzyskało PiS, a 6 - komitet Wszystko dla Gdańska. W poprzedniej kadencji PO miała 22 radnych, PiS - 10, a dwoje radnych jest niezrzeszonych, choć mandaty zdobyli jako kandydaci PiS.

Adamowicz w 2002 roku był współzałożycielem Platformy Obywatelskiej. W marcu 2015 r. prokuratura przedstawiła Adamowiczowi zarzuty podania nieprawdziwych danych w oświadczeniach majątkowych za lata 2010-2012. Adamowicz zawiesił wówczas swoje członkostwo w PO.

Mimo zawieszenia członkostwa w PO, Adamowicz liczył, że partia ta poprze go w staraniach o ponowny wybór na prezydenta Gdańska w tym roku. Tak się jednak nie stało i Adamowicz wystartował z własnego komitetu "Wszystko dla Gdańska", a Platforma Obywatelska wraz z Nowoczesną wystawiły jako wspólnego kandydata na prezydenta Gdańska, syna b. prezydenta RP, europosła PO, Jarosława Wałęsę.