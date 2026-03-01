Smartfony na lekcjach będą zakazane

Koalicja Obywatelska proponuje projekt ustawy, który ma na celu ograniczenie dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych oraz zakazuje używania telefonów na lekcjach w szkołach podstawowych. Wzorem Australii, zakaz obejmowałby dzieci do 15. roku życia, a weryfikacja wieku odbywałaby się za pomocą Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Projekt spotkał się z mieszanymi opiniami polityków, którzy podkreślają, że skuteczne regulacje wymagają współpracy z platformami społecznościowymi.

Iran szuka nowego przywódcy

Zabójstwo ajatollaha Chameneiego w izraelskim nalocie wywołało wzrost napięć na Bliskim Wschodzie. Śmierć najwyższego przywódcy Iranu rodzi pytania o jego następców i przyszłość reżimu. Amerykańsko-izraelskie działania spotkały się z międzynarodową krytyką, a sytuacja w regionie pozostaje napięta, przy braku jasnej wizji dla post-chameneickiego Iranu.

Plaga faktur w KseF

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) zmienia zasady gry dla polskich przedsiębiorstw, zalewając je nieproporcjonalnie dużą ilością faktur za usługi. Spółdzielnie i samorządy zmagają się z nowymi wyzwaniami, a brak standardów w wystawianiu faktur generuje chaos. Księgowi muszą dostosować się do nowych realiów bez zwiększania kosztów administracyjnych, co stanowi nie lada wyzwanie.