Inteligentne i niebezpieczne. Samochody

Unia Europejska wciąż nie dostrzega rewolucji dziejącej się w branży motoryzacyjnej, gdzie inteligentne pojazdy pełne nowoczesnej elektroniki stanowią zarówno wielkie ułatwienie, jak i nowe źródło zagrożeń, takich jak szpiegostwo czy cyberataki. Problemy związane z autonomicznymi systemami, jak nieprzewidywalne hamowanie fantomowe, budzą obawy o bezpieczeństwo kierowców na drogach. Europa musi podjąć działania, aby regulacje nie zostawały w tyle za technologią, tym bardziej że na horyzoncie pojawiają się już pojazdy autonomiczne.

Wielki powrót materii

Rzeczywistość gospodarki cyfrowej kryje się za fizycznymi zasobami, jak aluminium, miedź czy kobalt, które są niezbędne do budowy chmur obliczeniowych, technologii AI i infrastruktury energetycznej. Pandemia przyspieszyła zmianę paradygmatu z „just in time” na „just in case”, podkreślając potrzebę zabezpieczenia łańcuchów dostaw surowców krytycznych. Dominik Kopiński w rozmowie z Sebastianem Stodolakiem zwraca uwagę na nowe formy geopolityki surowcowej, gdzie Chiny odgrywają kluczową rolę w globalnej walce o zasoby.

Hazard czy zbiorowa mądrość?

Platformy prognostyczne, takie jak Polymarket i Kalshi, stały się nowym fenomenem ekonomicznym, gdzie użytkownicy mogą obstawiać wyniki zdarzeń politycznych, sportowych i popkulturowych. Choć przyciągają młodych inwestorów i generują miliardy dolarów, budzą również kontrowersje dotyczące potencjalnych manipulacji rynkowych i wykorzystywania poufnych informacji. Czy to rewolucyjne narzędzie przewidywania przyszłości, czy może nowa forma legalnego hazardu?