Ubezpieczenie od podatkowego ryzyka

Polski rynek ubezpieczeń od ryzyk podatkowych rozwija się dynamicznie. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wykupienie polis, które chronią przed negatywnymi skutkami sporów z fiskusem. Ma to związek z nieustannymi zmianami w prawie podatkowym oraz postępującym kryzysem zaufania do systemu podatkowego w Polsce. Pomimo posiadania doradców podatkowych i indywidualnych interpretacji, firmy napotykają na brak pewności co do stabilności swoich zobowiązań podatkowych, co zwiększa zainteresowanie dodatkowymi formami ochrony.

Bitwa o podpis prezydenta

Program SAFE, mający na celu finansowanie polskich zbrojeń, znalazł się w centrum politycznego sporu. Prezydent Karol Nawrocki, choć początkowo skłonny był do podpisania ustawy, obecnie zdaje się przygotowywać do jej zawetowania. Rząd oraz opozycja toczą polityczną walkę, starając się przekonać społeczeństwo do swoich argumentów, co dodatkowo podgrzewa atmosferę wokół programu, który ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Rewolucja w stażu zatrudnienia

Nowe zasady liczenia stażu pracy w sektorze publicznym, które wejdą w życie pełniej z początkiem roku, już teraz stwarzają dla pracodawców finansowe wyzwania. Zmiany pozwalają na wliczenie do stażu różnych form zatrudnienia, co przekłada się na szybsze nabywanie uprawnień pracowniczych, takich jak dłuższy urlop czy nagrody jubileuszowe. Tymczasowe pozostawienie bez dodatkowego finansowania stawia jednostki publiczne przed dylematem zarządzania ograniczonymi budżetami, co w przyszłości może prowadzić do trudności z pokryciem wszystkich należnych składników wynagrodzeń.