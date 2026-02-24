Nie będzie przyjaźni bez naprawy Przyjaźni
Węgry stawiają veto na forum unijnym, tłumacząc to celowym blokowaniem przez Ukrainę tranzytu rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń. Konflikt ten ma nie tylko wymiar energetyczny, ale również polityczny, uwikłany w trwającą na Węgrzech kampanię wyborczą, podczas której Fidesz buduje poparcie na kwestiach bezpieczeństwa energetycznego.
ZUS kontroluje ciężarne, te idą do sądu
Coraz więcej ciężarnych kobiet odwołuje się od decyzji ZUS o cofnięciu prawa do zasiłku, co staje się częstym skutkiem zaostrzonego nadzoru nad wykorzystywaniem zwolnień lekarskich. Mimo że tylko niewielki odsetek kontroli kończy się odebraniem zasiłku, przypadki te często trafiają do sądu, co powoduje niepewność finansową u osób oczekujących na decyzję sądową.