Ostatnie dni na odroczenie obowiązku w zakresie JPK

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że podatnicy wybierający kwartalną metodę rozliczania VAT do 25 lutego 2026 r. będą mieli dodatkowy rok na przesyłanie ksiąg w formie JPK. Zmiany dotyczą różnych struktur JPK, a modyfikacje uwzględniają podmioty o wysokich przychodach i te korzystające z podatku CIT. Przywilej wyboru kwartalnego VAT pozwala na późniejsze wdrożenie elektronicznego prowadzenia ksiąg.

Metropolie chcą zmian w standardach dla placówek wsparcia dziennego

Unia Metropolii Polskich apeluje o nowelizację przestarzałych przepisów dotyczących lokalizacji placówek wsparcia dziennego, takich jak świetlice i ogniska wychowawcze, aby umożliwić ich umieszczanie w nowoczesnych przestrzeniach jak kompleksy biurowe. UMP wskazuje na konieczność zmiany wymagań dotyczących ewakuacji i wysokości pomieszczeń, co może pomóc w zakładaniu większej liczby placówek.

Umowa UE–USA wisi na włosku

Bruksela wywiera presję na Waszyngton o klarowność w stosunku do ceł po orzeczeniu Sądu Najwyższego USA, które uznało za nielegalne nałożone wcześniej cła. Pewne zmiany mogą mieć wpływ na sektory takie jak motoryzacja, ale niejasności prawne budzą wątpliwości co do przyszłości transatlantyckiej umowy handlowej. Przywódcy europejscy zastanawiają się nad użyciem unijnego instrumentu antyprzymusowego w odpowiedzi na amerykańskie działania.