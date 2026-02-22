Deregulacja w podatkach: Czy zmiany przynoszą ulgę?

Deregulacja podatkowa w Polsce budzi mieszane uczucia wśród ekspertów. Wiele zmian weszło w życie, a kolejne są w planach, ale pytanie pozostaje: czy faktycznie ułatwiają one życie podatnikom? Małgorzata Samborska z Grant Thornton podkreśla, że przy złożoności polskiego systemu podatkowego nawet liczne zmiany mogą nie wystarczyć, aby znacznie poprawić płynność finansową firm. Nowelizacje w ordynacji podatkowej, takie jak zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika czy ograniczenia w naliczaniu odsetek za zwłokę, to tylko niektóre z wprowadzonych usprawnień, które jeszcze muszą zostać sprawdzone w praktyce.

KSeF i wyzwania dla samorządów

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur przysporzyło samorządom wielu problemów. Urzędy miast i gmin są przytłoczone faktycznym obciążeniem związanym z koniecznością zarządzania fakturami zakupowymi, które powinny odbierać podrzędne jednostki. Problem staje się coraz bardziej palący, zwłaszcza w dużych miastach. Ministerstwo Finansów doradza odpowiednie wypełnianie pól KSeF, ale nie jest to obowiązkowe, co rodzi wiele komplikacji.

Nowe możliwości i kontrowersje celne w polityce Trumpa

Po niedawnym orzeczeniu Sądu Najwyższego USA budzą się pytania o przyszłość polityki celnej Donalda Trumpa. Chociaż wyrok podważa jeden z głównych instrumentów polityki Trumpa, prezydent nie zamierza się wycofywać i planuje wprowadzenie nowych taryf. Decyzja sądu wprowadza niepewność, ale jednocześnie może oznaczać koniec ery arbitralnych ceł, co bacznie obserwują partnerzy handlowi USA na całym świecie. Wyrok SN jest postrzegany jako test trwałości amerykańskiej demokracji i wprowadza pytania o przyszłość transatlantyckich umów handlowych.