Wzrost gospodarczy bez inwestycji
Podczas seminarium Towarzystwa Ekonomistów Polskich eksperci omawiali możliwości wzrostu gospodarczego Polski mimo politycznych zawirowań. Podkreślano znaczenie rozwoju rodzimych przedsiębiorstw i wzmocnienia rynku kapitałowego. Ignacy Morawski oraz Leszek Skiba zwrócili uwagę na potrzebę odkrywania nowych źródeł wzrostu i przebudowywania systemów finansowych.
Pożegnanie z Ameryką
Europa rozważa ograniczenie zależności od Stanów Zjednoczonych, co wywołuje napięcia w relacjach transatlantyckich. Państwa europejskie dążą do większej suwerenności w obliczu nieprzewidywalnej polityki USA. Analizowane są perspektywy geopolityczne oraz strategie uniezależnienia w kontekście handlu i bezpieczeństwa.
Nieludzcy mieszkańcy sieci
Boty stały się integralną częścią naszych interakcji internetowych, od obsługi klienta po manipulacje w mediach społecznościowych. Choć przynoszą one znaczne korzyści gospodarcze, wyzwania związane z ich etycznym użyciem wymagają skutecznego podejścia regulacyjnego i świadomego wykorzystania przez społeczeństwo.