Reklamy w ChatGPT - Nowe Ryzyka i Obawy

Wprowadzenie reklam do ChatGPT budzi wiele wątpliwości prawnych i etycznych. Eksperci zwracają uwagę, że choć personalizowane reklamy mogą być korzystne dla użytkowników, ryzyko manipulacji i naruszenia prywatności jest realne. Przepisy AI Act i RODO mogą pomóc w ochronie użytkowników, jednak wciąż brakuje jednoznacznych wytycznych dotyczących etyczności tych działań.

Polska Wraca do Producentów Min

Polska oficjalnie wznowi produkcję min przeciwpiechotnych po wycofaniu się z Konwencji Ottawskiej. Kontrowersje wokół tej decyzji związane są z doświadczeniami z wojny w Ukrainie i potrzebą zabezpieczenia wschodniej granicy kraju. Plany produkcji min obejmują m.in. Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma i Pronit, co otwiera drogę do potencjalnego eksportu tego uzbrojenia.

Inicjatywa Donalda Trumpa - Rada Pokoju

Nowa inicjatywa Donalda Trumpa, Rada Pokoju, spotyka się z mieszanymi reakcjami europejskich państw. Wiele krajów przyjęło postawę obserwatora wobec tego projektu, ze względu na obawy przed jego rzeczywistą skutecznością i potencjalnym konfliktem z ONZ. Pomimo deklaracji finansowych, międzynarodowa misja stabilizacyjna w Gazie spotyka się z brakiem entuzjazmu z powodu braku gwarancji pokoju.