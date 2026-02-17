Faktury nie tylko znikają w KSeF. Niektóre tam nie trafiają
Po wprowadzeniu obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wiele firm boryka się z problemami związanymi z odrzucanymi i niewidocznymi fakturami. Eksperci wskazują, że częstym powodem odrzucania faktur jest nieprawidłowe kodowanie plików XML. Ministerstwo Finansów zaleca ponowną wysyłkę odrzuconych faktur i wdrożenie mechanizmów weryfikacyjnych, jednak wyzwania mogą się nasilić w kolejnych miesiącach, gdy system będzie obciążony jeszcze większą liczbą dokumentów.
U progu demograficznej katastrofy gminy walczą o mieszkańców
Gminy w całym kraju podejmują różnorodne działania, aby przeciwdziałać spadkowi liczby mieszkańców. Wprowadzenie lokalnego becikowego oraz modernizacja infrastruktury to tylko niektóre z inicjatyw, które choć nie zawsze wpływają na wzrost dzietności, mogą pomóc zahamować negatywne trendy. Samorządy podkreślają, że kombinacja strategii finansowych i rozwojowych może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności regionu dla nowych mieszkańców.