Zakup działek bez faktury. Czy wystarczy akt notarialny, żeby odliczyć VAT?

Najwyższy Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że akt notarialny może zastąpić fakturę pod warunkiem, że spełnione są wszystkie materialne przesłanki odliczenia VAT. W sytuacji, gdy wszystkie dane o transakcji są dostępne, brak faktury nie powinien przeszkodzić w odliczeniu VAT. To przełomowe orzeczenie ma istotne znaczenie dla przedsiębiorstw budowlanych.

Przepisy o sankcjach za szkodliwość AI są źle sformułowane

Projekt unijnego AI Act implementowany w Polsce wywołuje kontrowersje, szczególnie w kontekście przepisów o sankcjach oraz planie finansowym. Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji ma być częścią resortu cyfryzacji, ale istnieją obawy o jej niezależność finansową i funkcjonalną. Ministerstwo finansów zgłosiło krytykę nieprecyzyjnych zapisów, które mogą prowadzić do konfliktów kompetencyjnych.

Czy miasto płaci VAT od sprzedaży rzeczy znalezionych?

NSA uznał, że sprzedaż rzeczy znalezionych przez miasto podlega opodatkowaniu VAT. Sąd argumentował, że miasto, sprzedając te przedmioty, działa jak zwykły uczestnik obrotu gospodarczego, a nie jako organ władzy publicznej. Oznacza to, że nawet jednostki samorządu terytorialnego muszą jednak stosować zasady VAT w swoich transakcjach sprzedaży.