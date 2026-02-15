Minister na „Gwiezdnych wojnach”

W wywiadzie Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej i były minister sprawiedliwości, analizuje wpływ polityki na wymiar sprawiedliwości w Polsce. Bodnar wskazuje, że reformy wprowadzone przez PiS po 2017 roku zwiększyły wpływ polityków na sądownictwo. Dyskutuje także o wyzwaniu odbudowy praworządności po wyborach z 2023 r., które zależy od współpracy z różnymi ośrodkami politycznymi oraz od uzyskania podpisu prezydenta. Rozważa również konieczność rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości.

Zmiany w zasadach składania wniosków o zasiłki

W Sejmie uchwalono nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, umożliwiającą składanie wniosków o zasiłki elektronicznie. Dzięki temu zniknie potrzeba drukowania dokumentów, które od teraz będą mogły być przekazywane pracodawcy jako skany lub przez systemy kadrowo-płacowe. Nowelizacja ujednolici procedury, eliminując tym samym problem prowadzenia dokumentów równolegle w formie cyfrowej i papierowej.

Chaos w fakturach a KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) przyczynia się do zamieszania, generując różnice między kwotami na fakturach a wizualizacjami, które otrzymują klienci. Firmy tłumaczą, że są ograniczone w zamieszczaniu wszystkich danych w KSeF, co powoduje, że wizualizacje mogą zawierać dodatkowe informacje niedostępne w systemie. To tworzy wyzwania zarówno dla klientów, jak i księgowych, w zakresie poprawnego księgowania VAT i podatków dochodowych.