Uniknąć surowcowego szantażu

W rozmowie Aleksandry Hołowni z Krzysztofem Galosem analizowane są wyzwania związane z globalnym rynkiem surowców. Chiny, poprzez swój udział w przetwórstwie, uzyskały ogromny wpływ na globalną gospodarkę, co budzi obawy o surowcowy szantaż. Artykuł omawia strategie Zachodu w odpowiedzi na tę zależność oraz różnice w podejściu USA i UE do problemu.

Pokazać człowieka, nie pomnik

Maciej Pieprzyca w rozmowie z Konradem Wojciechowskim zdradza kulisy powstawania serialu "Ołowiane dzieci", który odsłania trudne historie Śląska. Pieprzyca podkreśla, jak ważne jest ukazanie prawdziwych, ludzkich cech bohaterów, co pozwala widzom lepiej zrozumieć ich skomplikowane historie życiowe i moralne wybory.

Potiomkinowska wioska na YouTubie

Karolina Wójcicka bada, jak europejscy i amerykańscy twórcy na YouTubie wpływają na wizerunek Rosji poprzez swoje treści. Opisuje, jak relacje pełne zachwytów nad rosyjską rzeczywistością mogą wpływać na opinię publiczną, sugerując, że rosyjskie sankcje nie mają realnego efektu. Eksperci wskazują na niebezpieczeństwa związane z tą miękką propagandą i jej potencjalne skutki dla globalnej percepcji.