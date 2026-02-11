Szukanie sposobu na ożywienie
Europejscy liderzy spotkali się w zamku Alden Biesen, by zastanowić się nad wzmocnieniem konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej. W obliczu nowych wyzwań geoekonomicznych, przemysł apeluje o obniżenie cen energii i wsparcie dla uczciwego handlu. Włochy, Niemcy i Belgia domagają się deregulacji i zmniejszenia biurokracji, podkreślając różnice w podejściu do strategicznej autonomii UE.
Szpitale uciekają przed wypłatą nagród
Nowe przepisy dotyczące zaliczania do stażu czasu pracy na kontrakcie spotkały się z oporem placówek medycznych, stosujących regulaminy wynagradzania jako tarczę przed finansowymi skutkami nowych zasad. Przedstawiciele medyczni starają się jak najwięcej uzyskać na podstawie zmienionych przepisów, jednak spotykają się z odmowami wypłaty jubileuszowych świadczeń.
Sąd UE: spóźniona faktura nie opóźnia prawa do odliczenia VAT
Sąd UE orzekł, że polskie przepisy, które uzależniają odliczenie VAT od momentu otrzymania faktury, są niezgodne z prawem unijnym. Decyzja ta przyspieszy możliwość odliczenia podatku przez polskich przedsiębiorców, wpływając na płynność ich finansową. Eksperci podkreślają, że jest to znacząca zmiana, która wymaga szybkiej nowelizacji przepisów.
