Kasy fiskalne przy usługach parkingowych. Będą zmiany

Od 1 kwietnia 2026 r. usługi parkingowe będą musiały być ewidencjonowane w kasach fiskalnych, z wyjątkami dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz usług przy użyciu biletomatów. Nowe przepisy zmniejszą obowiązki ewidencyjne dla niektórych podmiotów, ułatwiając zarządzanie sprzedażą.

Nie będzie monitoringu podczas interwencji ratowników medycznych

Propozycja wyposażenia załóg karetek w kamery nasobne spotkała się z negatywną opinią prezesa UODO. Mimo potencjalnych korzyści w postaci prewencji agresji i dowodów w przypadkach napaści, obawy związane z ochroną danych osobowych i praw pacjentów przeważyły w decyzji ministerstwa.

Rejestracja fundacji rodzinnej u notariusza?

Obecny system rejestracji fundacji rodzinnych w Piotrkowie Trybunalskim jest czasochłonny, dlatego pojawił się pomysł, by przenieść tę funkcję do notariuszy. Dzięki temu proces mógłby stać się szybszy i bardziej dostępny, co wspierałoby rozwój tego ważnego sektora gospodarki.