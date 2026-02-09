Pułapka darmowego KSeF: Trzeba zapłacić za bezpieczeństwo offline

Darmowa Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 umożliwia wystawianie faktur jedynie w trybie online, co może być wyzwaniem dla przedsiębiorców w przypadku awarii systemu. Korzystanie z niej oznacza ścisłe uzależnienie od działania centralnego systemu KSeF, a brak możliwości fakturowania offline może wpłynąć negatywnie na płynność finansową firmy.

Albo przegląd techniczny lokalu, albo grzywna dla najemcy

Rząd wprowadza zmiany, które ograniczą możliwość odmowy udostępnienia mieszkań do przeglądów przez najemców. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo i wprowadzić wyższe progi dochodowe, które mają uczynić najem komunalny bardziej dostępnym. Istotnym elementem zmian jest także możliwość wejścia do lokalu w asyście służb w sytuacjach zagrożenia.

Amerykanie zamierzają przejąć InPost

Konsorcjum z udziałem Advent i FedEx planuje zakup wszystkich akcji InPostu. Pomimo, że główne decyzje zapadną w kraju, firma ma szansę na dynamiczny rozwój dzięki fokuspunkcie na rynku europejskim. Transakcja, której wartość może osiągnąć 7,8 mld euro, przyczyni się do wzmocnienia pozycji firmy na rynku międzynarodowym.