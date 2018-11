Sejmowa komisja śledczej ds. Amber Gold rozpoczęła posiedzenie o godz. 10. Szef Rady Europejskiej jest ostatnim świadkiem, który ma zostać przesłuchany przez komisję.

Tusk powiedział dziennikarzom wchodząc do Sejmu, że nie będzie miał oświadczenia, tylko będzie czekał na pytania komisji. "Przyjechałem tutaj żeby odpowiadać na pytania, nawet jeśli mam świadomość czemu głównie służy ta komisja i w jakim charakterze jestem przesłuchiwany. Chcę inaczej niż niektórzy związani z pracą tej komisji poważnie to potraktować. To moje obywatelskie zobowiązanie" - dodał b. premier.

Zapewnił, że jest w dobrej kondycji. "Na różne sposoby dbam o to, więc samopoczucie mi towarzyszy niezłe. Ale sama sprawa jest poważna i ma swoje bardzo przykre aspekty, więc nie ma co udawać szczęśliwego" - zaznaczył Tusk.

"Byłem do dyspozycji, czekałem na terminy. Komisja wyznaczyła mi trzy terminy. Pierwszy odpadł, zaproponowałem drugi nie było zgody, zaproponowano bez żadnych konsultacji ze mną trzeci. Nie było to dla mnie łatwe, nie grymaszę. Postanowiłem jakby skorzystać z tego zaproszenia" - dodał Tusk.

"Słyszałem kilkanaście dni temu, że raport komisji jest właściwie gotowy. Przewodnicząca Wassermann tłumaczyła jakby sposób działania komisji, więc pewnie, aż tak ważny dla komisji nie jestem" - ocenił b. premier.

Wassermann była pytana przez dziennikarzy przed rozpoczęciem posiedzenia komisji, czy jest przygotowana do poniedziałkowego przesłuchania byłego premiera. "Mam materiał przerobiony, kilkadziesiąt tysięcy tomów akt i myślę, że to jest to, czym dzisiaj będę się głównie posługiwać" - powiedziała szefowa komisji. Pytana, czy wystarczy jeden dzień na przesłuchanie Tuska, odpowiedziała: "Myślę, że na ten moment tak".

Szefowa komisji była także pytana, kiedy mógłby powstać raport z prac komisji. Poinformowała, że wpłynęły właśnie cztery tomy akt do kancelarii tajnej, a komisja spodziewa się kilkunastu następnych. "Zobaczymy, czy one nie spowodują, że niektórzy świadkowie staną jeszcze raz po dzisiejszym przesłuchaniu" - dodała Wassermann.

Początkowo przesłuchanie byłego premiera miało się odbyć 2 października. Jednak 3 września Wassermann, która kandydowała na prezydenta Krakowa, poinformowała, że zostało ono przesunięte na pierwszy dzień po II turze wyborów samorządowych, czyli na 5 listopada.

Spółka Amber Gold powstała na początku 2009 r. i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W połowie 2011 r. spółka przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych Jet Air, następnie w niemieckich OLT Germany, a pod koniec 2011 r. w liniach Yes Airways. Powstała wtedy marka OLT Express.

Linie OLT Express upadłość ogłosiły pod koniec lipca 2012 r. Z kolei Amber Gold ogłosiła likwidację 13 sierpnia 2012 r., a tysiącom klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Według ustaleń, w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej firma oszukała niemal 19 tys. klientów, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł