Przed tygodniem klub Kukiz'15 opuścił poseł Jakub Kulesza, który przystąpił do partii Wolność Janusza Korwin-Mikke. Wcześniej z klubu odszedł poseł Adam Andruszkiewicz. Jakubiak w ubiegły piątek na Twitterze życzliwie wyraził się o obu posłach. Lider Kukiz'15 Paweł Kukiz zareagował wpisem "Marek! Idź za nimi, skoro im dobrze życzysz!".

Z informacji PAP wynika, że przez najbliższy miesiąc Jakubiak skupi się na pracy w sejmowej komisji śledczej ds. VAT, której jest wiceprzewodniczącym, a potem podejmie decyzję o ewentualnym utworzeniu nowej partii politycznej. Na razie Jakubiak zamierza odejść tylko z klubu, a nad odejściem z ruchu Kukiz'15 jeszcze się zastanawia.

Jakubiak w wyborach parlamentarnych w 2015 r. uzyskał mandat posła z okręgu płockiego startując z listy Kukiz'15. Od utworzenia sejmowego klubu Kukiz'15 do października ub.r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego klubu. W Sejmie oprócz komisji śledczej ds. VAT zasiada też m.in. w komisji obrony narodowej, w której również pełni funkcję wiceprzewodniczącego.W sierpniu Jakubiak został ogłoszony kandydatem Kukiz'15 na prezydenta Warszawy. W październikowych wyborach uzyskał 2,99 proc. głosów i zajął ex aequo trzecie miejsce z kandydatem komitetu Wygra Warszawa Janem Śpiewakiem. Na początku tygodnia na Twitterze oraz w telewizji Rp.pl mówił, że ma żal do Pawła Kukiza, że nie wsparł go w wyborach na prezydenta stolicy zapowiadając, że będzie chciał od niego w tej sprawie wyjaśnień.

Odnosząc się do spodziewanego odejścia Jakubiaka Paweł Kukiz powiedział w piątek PAP, że o całej sprawie dowiedział się od osób trzecich. "Rozumiem, że Jakubiak nie mógł się pogodzić z tym, że Kukiz'15 nie będzie partią polityczną i nie będzie pobierał subwencji z budżetu państwa" - stwierdził lider ruchu Kukiz'15.

"Życzę mu wszystkiego dobrego przy zakładaniu jego partii, ale muszę powtórzyć, że nie ma zgody na użycie nazwy Kukiz'15 czy K'15, czy jakiegokolwiek hasła wyborczego Kukiz'15" - podkreślił. Kukiz dodał, że wiadomość przyjmuje z żalem, ale - stwierdził - "Jakubiak wiedział, że wchodzimy jako ruch obywatelski, apartyjny, który nie pobiera subwencji - nagle go olśniło, że to jest jakaś zła koncepcja".

Na początku tygodnia Jakubiak mówił PAP, odnosząc się do sytuacji ugrupowania Kukiz'15, że "kręcenie się naokoło niewydolnej organizacji pod tytułem stowarzyszenie, może spowodować tylko i wyłącznie pogorszenie sytuacji". "Ja to po prostu zorganizuję Kukiz'15 i będzie partią. Jak ktoś nie chce być w partii, to będzie w stowarzyszeniu". - stwierdził wówczas. Dopytywany, czy partia i stowarzyszenie będą działały pod wspólnym szyldem powiedział: "Oczywiście. Ja sobie nie wyobrażam Kukiz'15 bez Pawła Kukiza".

Informację o tym, że Jakubiak opuści klub Kukiz'15 jako pierwsze podało radio RMF FM.

Po odejściu Jakubiaka z Kukiz'15 klub będzie liczył 27 posłów. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski