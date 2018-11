Kraków: Braki kadrowe w obwodowych komisjach wyborczych, miasto prowadzi dodatkowy nabór

Urząd Miasta Krakowa (UMK) prowadzi dodatkowy nabór do obwodowych komisji wyborczych. Do pracy w komisjach w II turze wyborów potrzeba jeszcze ok. 100 osób. Braki kadrowe są spowodowane rezygnacją członków komisji z I tury wyborów samorządowych.