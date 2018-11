Paweł Kukiz w rozmowie z PAP podkreślił, że Skutecki przed wyjazdem poinformował go tylko, że leci do Libanu na prywatnym paszporcie za własne pieniądze, na co on wyraził zgodę. "Pojęcia nie miałem o tym, że spotka się z Asadem" - powiedział. Dodał, że absolutnie odcina się od tego spotkania. "Niedopuszczalne jest też to, żeby jakikolwiek poseł z jakiejkolwiek opcji politycznej prowadził swoją politykę zagraniczną" - dodał.źródło: ShutterStock