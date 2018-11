"Podejrzany o zabójstwo 28-letniej Pauliny w Łodzi zatrzymany! Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji zatrzymali podejrzanego na jednej z ulic Kijowa ok. 6 rano, przy wsparciu policjantów ukraińskich i oficera łącznikowego Gruzji" – poinformowała polska policja na swoim koncie na Twitterze.

Poszukiwany międzynarodowym listem gończym Khetsuriani Mamuka podejrzany jest o zabójstwo 28-letniej Pauliny D. na tle seksualnym. Zwłoki zamordowanej odnaleziono w piątek w Łodzi.

Zaginięcie kobiety zgłoszono w sobotę 20 października. Paulina D. wyszła z domu w piątek, by wieczorem spotkać się ze znajomymi. Ostatni raz była widziana w towarzystwie nieznanego mężczyzny – co zapisały kamery monitoringu – na jednej z łódzkich ulic.

Dotychczasowe ustalenia prokuratury wskazują na to, że 28-latka została zamordowana w jednym z mieszkań w kamienicy przy ul. Żeromskiego w Łodzi. Na podstawie zabezpieczonych śladów i innych dowodów ustalono, że do zabójstwa doszło w godzinach przedpołudniowych w sobotę, a przed godz. 18, zwłoki - po zapakowaniu w torbę i owinięciu w folię - zostały przewiezione do lasku w okolicach Stawów Jana, gdzie odnaleziono je dopiero po pięciu dniach.