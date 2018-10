"Prokurator powołał kilka zespołów biegłych, celem uzyskania informacji istotnych z punktu widzenia przedmiotowego postępowania i tym samym ustalenia, w jakich okolicznościach doszło do wypadku. Czekamy na ich opinie" - powiedział pytany przez PAP Łukasz Łapczyński rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Postępowanie prowadzi Wydział do spraw Wojskowych tej prokuratury.

Jak wyjaśnił prok. Łapczyński, biegli już pracują na zlecenie prokuratury; zostali powołani w sierpniu. Łącznie powołano pięć zespołów biegłych różnych specjalności.

"Biegli badają m.in. sprawność systemów (rozbitego - PAP) samolotu, jak i całej maszyny, paliwo którym zatankowano samolot. Pobrano już próbki z cysterny oraz ze zbiorników samolotu" - powiedział PAP Łapczyński.

Jak zaznaczył, do czasu uzyskania opinii biegłych i przeanalizowania ich przez prokuratora pod kątem wniosków, prokuratura nie może poinformować o ustalonych szczegółach zdarzenia, jak też branych obecnie pod uwagę przyczynach katastrofy. Prok. Łapczyński nie przesadza też, jak długo jeszcze potrwa postępowanie w tej sprawie.

W środę rzecznik prasowy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych kmdr por. Czesław Cichy poinformował PAP, że wznowienie lotów samolotów wojskowych MIG-29 jest planowane na początek listopada. Obecnie trwa wdrażanie zaleceń Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWLLP) badającej wypadek samolotu tego typu, do którego doszło w lipcu tego roku. Komisja nie przekazała do Dowództwa Generalnego protokołu z tego badania, więc Dowództwo nie ma informacji o jego zakończeniu.

"Komisja (KBWLLP - PAP) może stwierdzić, że na obecnym etapie badania wszystkie przyczyny zostały ustalone, zalecić profilaktykę, a z naszej strony po wdrożeniu tej profilaktyki możemy podjąć decyzję, żeby wznowić loty na samolotach nie czekając na protokół końcowy z badań" - powiedział PAP rzecznik Dowództwa Generalnego.

"Protokół z badań jest to opasły i skomplikowany dokument. Jego stworzenie może trwać. My w tym czasie - bo nam zależy na tym - możemy loty wznowić. Jeżeli jest taka możliwość, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, to z niej korzystamy" - dodał kmdr Cichy. Oprócz badania przyczyn katastrofy przez ekspertów KBWLLP, śledztwo w tej sprawie prowadzą właśnie prokuratorzy z Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

6 lipca samolot MiG-29 z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku rozbił się w nocy, w okolicach Pasłęka (woj. warmińsko-mazurskie). Pilot się katapultował, ale nie przeżył wypadku. Pół roku wcześniej, 18 grudnia 2017 r. rozbił się wieczorem w okolicach Kałuszyna na Mazowszu podchodzący do lądowania w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim myśliwiec MiG-29 z tej bazy. W tym wypadku pilot przeżył.

Po tych wypadkach loty wszystkich maszyn MIG-29 były wstrzymywane. Po ostatnim wypadku uziemiono także poradzieckie, uderzeniowe Su-22, gdyż oba samoloty mają ten sam typ fotela wyrzucanego. Uziemienie samolotów miało trwać do czasu wyjaśnienia przyczyn ostatniego wypadku przez KBWLLP.

Pod koniec września samoloty wojskowe Su-22 wznowiły loty - informowało PAP Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Samoloty te były uziemione przez ponad dwa miesiące.