W niedzielę Klimaszewski zmierzy się w II turze wyborów z kandydatem PiS Przemysławem Drabkiem.

Trzaskowski przypomniał, że w kilku największych miastach, wybory prezydentów zostały już rozstrzygnięte, m.in. w Warszawie, Poznaniu, we Wrocławiu, w Rybniku, czy w Gliwicach. "Teraz czas, aby wygrać wybory tu, na Podbeskidziu, w Bielsku-Białej. Do tego potrzebna jest pełna mobilizacja, to jest niebywale istotne. Te wybory mają bardzo duże znaczenie, bo decydują o tym, czy samorząd będzie silny, czy władza będzie blisko obywatela, czy wygrywać będą - nie daj Boże - ci, którzy chcą centralizować" - podkreślił.

"Dlatego przez te ostatnie dni, wspieram kandydatów, którzy chcą być blisko obywateli i chcą silnego samorządu. Cieszę się, że mogę wesprzeć Jarosława Klimaszewskiego na prezydenta Bielska-Białej" – dodał Trzaskowski.

Jak mówił, zna Klimaszewskiego od wielu lat. "Tacy ludzie startują na włodarzy swoich miast, aby je zmieniać i dawać im nową energię. Ma on w obie dokładnie taką mieszankę, jaka jest Bielsku-Białej potrzebna: z jednej strony doświadczenie, a z drugiej – energię. Będzie w stanie wprowadzać zmiany i być bliżej ludzi" – powiedział Trzaskowski.

Prezydent-elekt Warszawy zaoferował Klimaszewskiemu "współpracę i doświadczenie". "Ważne jest, aby współpracowali ze sobą samorządowcy, żeby współpracowali z władzami regionu i razem wspólnie zdobywali pieniądze europejskie. Bielsko-Biała ma olbrzymią szansę na dalszy rozwój" – przekonywał.

Klimaszewski przypomniał, że we wtorek otrzymał wsparcie od prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, która przyjechała do Bielska-Białej. W środę poparcie dla jego kandydatury wyraził Trzaskowski. "Dziękuję ci, że przyjechałeś wesprzeć mnie w II turze, wiemy jak dobry wynik osiągnąłeś w Warszawie. Mam nadzieję, że to będzie dobry znak przed drugą turą w Bielsku-Białej" - powiedział.

W Bielsku-Białej w pierwszej turze Jarosław Klimaszewski otrzymał 39,87 proc. głosów. To najlepszy wynik z grona sześciu kandydatów na stanowisko prezydenta miasta. Przemysław Drabek z Prawa i Sprawiedliwości otrzymał 32,70 proc. głosów.

Klimaszewski jest liderem PO w Bielsku-Białej; w minionej kadencji był przewodniczącym rady miejskiej.