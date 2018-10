easyJet spodziewa się ok. 300 tys. pasażerów rocznie w Warszawie



Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - easyJet szacuje, że zainaugurowane w ostatnich dniach loty z Warszawy - Lotniska Chopina do Londynu Gatwick, Berlina Tegel, Bazylei i Genewy dadzą mu ok. 300 tys. dodatkowych pasażerów w Polsce rocznie wobec ok. 800 tys. rocznie obsługiwanych do tej pory z Krakowa, poinformowała dyrektor oddziału w Wielkiej Brytanii Ali Gayward.

"Oczekujemy ok. 300 tys. pasażerów rocznie do i z Warszawy" - powiedziała Gayward podczas konferencji prasowej.

Największej liczby pasażerów przewoźnik spodziewa się pomiędzy Warszawą a Berlinem - ok. 135 tys. i na trasie do Londynu - 77 tys.

"Jako czołowy europejski przewoźnik lotniczy, z zadowoleniem rozwijamy ofertę kierunków z Warszawy. Uważamy, że cztery nowe trasy będą cieszyły się popularnością i pozwolą nam osiągnąć długoterminowy, stabilny wzrost oraz wzbogacić listę celów podróży przy zachowaniu niskich taryf i wysokiego standardu obsługi" - dodała Gayward.

easyJet operuje ze 159 lotnisk w 34 europejskich krajach, przewożąc ok. 83 mln pasażerów rocznie. W Polsce jest obecny od 2004 r.

(ISBnews)