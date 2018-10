Na poniedziałkowej konferencji prasowej w Warszawie szef Sojuszu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że zarząd powiatowy SLD w Końskich zdecydował o nie wyrażeniu zgody na zawarcie koalicji z PiS. Jak dodał, do dymisji podał się dotychczasowy szef organizacji powiatowej Sojuszu Robert Plech. Na jego miejsce zarząd koneckich struktur partii powierzył pełnienie tej funkcji dotychczasowemu wiceprzewodniczącemu Grzegorzowi Wąsikowi. Czarzasty podał również, że zawieszone zostało członkostwo w partii dwojga spośród czworga radnych wybranych z list SLD Lewica Razem będących zarazem członkami SLD. Pozostałe dwie osoby nie są działaczami tej partii.

"Radni uważają, że dla powiatu ta koalicja jest dobra, w związku z czym to oni zawiesili członkostwo w SLD i będą kontynuować koalicję z PiS" - powiedział Szejna portalowi.

"Żeby była jasność – nikt nikogo nie zawieszał, doszło do mądrego kompromisu" - podkreślił Szejna. Jak zaznaczył, jest zmartwiony tym, że polityka krajowa zeszła aż tak głęboko do samorządów, gdzie decyzje powinny być podejmowane dla dobra mieszkańców" - wyjaśnił.

Szejna zaznaczył także, że SLD nie weszło w koalicję z PiS, a radni "sami podjęli decyzję, że się zwieszają w członkostwie i chcą współpracować".

Dodał również, że SLD w powiecie koneckim podpisało list intencyjny ws. koalicji z PiS.

"To wzbudziło liczne kontrowersje. Przez ostatnie 12 lat w powiecie koneckim rządziła koalicja PiS z PSL i nikomu to nie przeszkadzało. Nikt nikogo nie zawiesił, ale w związku z decyzją władz krajowych, dotyczącą tego, że nie wchodzimy na żadnym szczeblu w koalicję z PiS, to porozumienie zostało rozwiązane" - powiedział.

Do tej pory przez trzy kadencje w powiecie koneckim PiS tworzyło koalicję z PSL. W sobotę na temat nowej koalicji porozumieli się radni PiS, SLD i komitetu Kreatywna Jedność Powiatu Koneckiego (tworzą go osoby związane z SLD). Jeżeli te ugrupowania stworzą zarząd powiatu, to w radzie powiatu koalicjanci będą dysponowali głosami 13 z 21 radnych.

W wyborach 21 października PiS uzyskało w 21-osobowej w radzie powiatu koneckiego sześć mandatów, PSL – pięć, SLD-Lewica Razem – cztery, komitet Kreatywna Jedność Powiatu Koneckiego – trzy, komitet Samorządni Ziemi Koneckiej Krzysztof Obratański – dwa, Porozumienie Samorządowe TKN – jeden mandat. Pod względem poparcia głosujących, drugi wynik po PiS (26,92 proc.) miało SLD (19,61 proc.), a trzeci PSL (18,42 proc.). Jednak zasady podziału mandatów dały ludowcom jeden mandat więcej, niż lewicy. (PAP)