Włochy: Do 11 wzrosła liczba ofiar wichur i powodzi

Do 11 wzrosła we Włoszech liczba zanotowanych od poniedziałku śmiertelnych ofiar gwałtownych wiatrów i burz przechodzących nad całym krajem oraz powodzi. We wtorek koło Belluno na północy kraju znaleziono w strumieniu ciało zaginionego mężczyzny.