"Premier (Theresa) May i ja uzgodniłyśmy, że Norwegia i Wielka Brytania zawrą odpowiednią umowę dotycząca praw ich obywateli. Wszyscy mieszkający w Norwegii obywatele brytyjscy będą mieli także po marcu 2019 roku takie same uprawnienia jak przedtem" - powiedziała norweska premier Erna Solberg, dodając, że oba państwa są "bardzo bliskie" wypracowania porozumienia, które uwzględni postanowienia ewentualnej umowy Londynu z UE w sprawie Brexitu.

W trakcie wizyty w Oslo May złożyła takie same zapewnienia w odniesieniu do mieszkających w Zjednoczonym Królestwie obywateli Norwegii oraz innych państw, które nie są członkami UE, ale wchodzą w skład szerszego od niej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA).

"Potwierdzamy, że niezależnie od tego, co się stanie, osoby z EEA, obywatele norwescy i innych państw, którzy mieszkają w Zjednoczonym Królestwie i których życiowym wyborem jest pozostanie tam, będą mogli nadal przebywać w Wielkiej Brytanii. Chcemy, by pozostali" - powiedziała May.