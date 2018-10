"Wielu oburzonych internautów z Włoch przesyłało do muzeum informacje o tym wydarzeniu. Takie użycie symboliki Auschwitz jest okropne z ludzkiego punktu widzenia. Jest to przede wszystkim wyraz braku szacunku dla pamięci tych wszystkich, którzy cierpieli i byli mordowani w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz, w tym dla 7,5 tys. włoskich Żydów. Mamy nadzieję, że Włosi zareagują na ten bolesny incydent. Równocześnie Muzeum zdecydowało się podjąć kroki prawne i skierowało do prokuratury zawiadomienie w tej sprawie" – poinformował rzecznik muzeum Bartosz Bartyzel.

Placówka wskazała w doniesieniu, że kobieta, która ubrała koszulkę, mogła złamać dwa artykuły polskiego kodeksu karnego – publicznego propagowania faszyzmu lub nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych czy rasowych, za co grozi do dwóch lat więzienia, a także znieważenie pomnika lub miejsca pamięci, za co grozi kara ograniczenia wolności.

Na czarnej koszulce Włoszki umieszczony był kształt głównej bramy w byłym obozie Auschwitz II-Birkenau, gdzie Niemcy na masową skalę mordowali przede wszystkim Żydów, ale także Romów. Pod wizerunkiem bramy znalazł się napis "Auschwitzland", który kształtem liter nawiązuje do charakterystyczne logo Disneylandu.

Sfotografowana kobieta jest działaczką neofaszystowskiego ruchu Forza Nuova, którego członkowie i sympatycy spotkali się w miniony weekend w Predappio, czyli w rodzinnych stronach Mussoliniego, na obchodach rocznicy jego marszu na Rzym w 1922 r., zakończonego zdobyciem przez niego władzy. Zdjęcie neofaszystki opublikowała w poniedziałek włoska prasa.

Sprawa wywołała protesty nad Tybrem. Senator centrolewicowego ugrupowania Wolni i Równi Francesco Laforgia w interpelacji do szefa MSW, wicepremiera Matteo Salviniego zażądał zastosowania w przypadku zdarzenia z Predappio przepisów zabraniających apologii faszyzmu. Zaprotestowało krajowe stowarzyszenie partyzantów i ich rodzin. Incydent potępił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacopo Morrone z prawicowej Ligi, której liderem jest Salvini.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ub.r. zwiedziło je 2,1 mln osób, w tym około 115 tys. Włochów. (PAP)

Autorzy: Marek Szafrański, Sylwia Wysocka