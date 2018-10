O skierowaniu aktu oskarżenia poinformował we wtorek PAP prok. Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, która prowadziła śledztwo. Sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim.

Łukasz K. został oskarżony o to, że wieczorem 27 października ubiegłego roku w miejscowości Cegielnia Kosewo "nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdami, prowadząc pojazd z nadmierną prędkością, nie mniejszą niż 73 km/h, w niekorzystnych warunkach atmosferycznych w terenie zabudowanym najechał na chodnik, po którym poruszał się 15-letni pieszy. Doszło do potrącenia pokrzywdzonego, który kilka godzin później zmarł w szpitalu. Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia nie udzielając pomocy chłopcu" - opisał prokurator.

Umierającego chłopca znalazła sąsiadka. 15-letni Sebastian wracał ze spotkania ze znajomymi, był kilkaset metrów od domu.

Ustalenie i zatrzymanie kierowcy zajęło śledczym wiele tygodni, pracowali nad tym niemal wszyscy prokuratorzy z Nowego Dworu Mazowieckiego, tamtejsi funkcjonariusze policji oraz prowadzący śledztwo prokurator z Warszawy. Jak podaje prok. Saduś "podjęto niespotykaną w ostatnich latach ilość czynności procesowych oraz nieprocesowych", by ustalić, kto potrącił chłopca, a także odnaleźć pojazd, którym kierował.

Zanim Łukasz K. został zatrzymany, śledczy zabezpieczyli pojazd, którym potrącił chłopca. Terenowa toyota RAV 4 ze specjalnym orurowaniem była zaparkowania nieopodal prokuratury, która prowadziła śledztwo. Okazało się, że właściciel pojazdu feralnej nocy pożyczył go sprawcy i nie wiedział, że auto uczestniczyło w wypadku. Świadek zeznał, że 30-letni dziś oskarżony był uczestnikiem imprezy i skorzystał z jego auta, by pojechać do sklepu po alkohol. Pojazd nie był uszkodzony, miał tylko rozbity reflektor.

Łukasz K. został zatrzymany 6 grudnia. "Otrzymaliśmy informację, że mężczyzna odprawił się na lotnisku w Londynie. Został zatrzymany tego samego dnia o godzinie 15.45 w porcie lotniczym w Modlinie" - powiedział prok. Saduś.

30-latek przyznał się do zarzutu spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia. W prokuraturze złożył obszerne wyjaśnienia, które były zbieżne ze zgromadzonym wcześniej materiałem dowodowym. Jednak – jak podaje prok. Saduś – jego postawa uległa zmianie i aktualnie nie przyznaje się do zarzutów.

Łukaszowi K. grozi do 12 lat więzienia. Mężczyzna był wcześniej dwukrotnie karany za "przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji".(PAP)

autorka: Hanna Złotorowicz