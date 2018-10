Szef NATO wzywa Rosję, by zastosowała się do układu INF

Szef NATO Jens Stoltenberg wezwał we wtorek Rosję, aby zastosowała się do układu INF. Rozmieszczenie w Europie nowych rakiet zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych podkopuje kluczowy układ rozbrojeniowy, który pomógł zakończyć zimną wojnę - ocenił.