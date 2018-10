O zatrzymaniu członków grupy poinformowała we wtorek Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, która to jednostka prowadzi śledztwo w tej sprawie.

Rzecznik wyjaśniła, że – działając na polecenie prokuratora, funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdański, zatrzymali w ostatnich dniach 11 osób w wieku od 30 do 60 lat, w tym 6 mężczyzn oraz 5 kobiet. Przeszukano też 16 wytypowanych wcześniej miejsc w województwie pomorskim: znaleziono w nich w sumie ponad 400 kg krajanki tytoniowej.

Wawryniuk wyjaśniła, że dziewięciu zatrzymanych należało – zdaniem prokuratury, do grupy, która kupowała hurtowe ilości suszu tytoniowego z nielegalnego źródła, a następnie sprzedawała go detalicznym odbiorcom. Grupa miała działać od lutego do października tego roku w województwie pomorskim. W tym czasie sprzedała co najmniej tonę tytoniu bez akcyzy. Skarb Państwa mógł stracić na tym procederze ponad 800 tys. zł nieodprowadzonego podatku akcyzowego.

Jak poinformowała Wawryniuk, grupa szukała nabywców tytoniu m.in. za pośrednictwem rozprowadzanych w różnych miejscach ulotek zawierających dane kontaktowe do jej członków.

Zdaniem prokuratury grupą kierowała kobieta: za organizację procederu może jej grozić do 10 lat więzienie. Ośmiu osobom, które dostarczały tytoń klientom, za uczestnictwo w grupie przestępczej grozi do 5 lat więzienia. Wszyscy członkowie grupy mogą też zostać ukarani – m.in. grzywnami, za popełnienie przestępstw skarbowych.

Poza członkami grupy zatrzymano też dwóch hurtowników, którzy zaopatrywali ją w tytoń z nielegalnego źródła.

Na wniosek prokuratury gdański sąd zastosował tymczasowy areszt wobec sześciu zatrzymanych osób, wobec pozostałych zastosowano dozór policyjny lub poręczenie majątkowe.(PAP)

autor: Anna Kisicka