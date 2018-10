Według świadków palestyńscy demonstranci atakowali israelskich żołnierzy palącymi się oponami i kamieniami. Izraelska armia potwierdziła, że w kierunku protestujacych otwarty został ogień, ale był on odpowiedzią na materiały wybuchowe, które zostały rzucane z palestyńskiej strony granicy.

Według palestyńskiego ministerstwa zdrowia zastrzelona osoba to 27-letni mężczyzna. Jak informuje agencja Reuters, to 217. śmiertelna ofiara protestów na granicy Strefy Gazy z Izraelem, które trwaja od 30 marca. Do tej pory jeden żołnierz izraelski zginął od kuli palestyńskiego snajpera.

Palestyńczycy protestują wzdłuż granicy z Izraelem żądając zniesienia izraelskiej blokady ich terytorium i prawa do powrotu na tereny, z których kiedyś uciekli bądź z których ich wypędzono, gdy w 1948 r. powstało państwo Izrael.

Izrael, ze względu na charakter jego odpowiedzi na demonstracje, stoi w obliczu międzynarodowej krytyki. Organizacje obrońców praw człowieka piętnują rozkazy strzelania do demonstrantów ostrą amunicją jako bezprawne, ponieważ zezwalają żołnierzom na stosowanie potencjalnie morderczej broni przeciwko nieuzbrojonym ludziom. Izrael utrzymuje, że broni swej granicy i mieszkańców pobliskich terenów. (PAP)