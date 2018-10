W poniedziałek podpisano umowę w sprawie realizacji przedsięwzięcia. Projekt potrwa trzy lata. INEA wyceniła jego realizację na blisko 1,3 mln zł. W przetargu wzięło udział czterech oferentów.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest pierwszym tego rodzaju metropolitalnym projektem w kraju. Prowadzony jest we współpracy z Naukową Akademicką Siecią Komputerową – Instytutem Badawczym (NASK). Instytut realizuje ogólnopolski projekt pn. Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA). ESA to sieć mierników jakości powietrza instalowanych w szkołach wraz z ekranami i tablicami informacyjnymi.

"Ochrona środowiska i naszego zdrowia, a przede wszystkim zdrowia naszych dzieci jest dla nas bardzo ważna. Jeśli technologia może to wspierać, to jesteśmy bardzo zainteresowani takimi inicjatywami. Jestem przekonany, że uruchomienie monitoringu jakości powietrza w szkołach doprowadzi do zmiany sposobu myślenia oraz przyzwyczajeń nie tylko dzieci, ale też dorosłych” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym dyrektor operacyjny INEA Michał Bartkowiak.

Firma zamontuje w 160 placówkach system składający się z miernika zanieczyszczenia zainstalowanego na zewnątrz szkoły oraz instalowanych wewnątrz - monitora informacyjnego i komputera. Pierwsze systemy pomiarowe będą gotowe za ok. cztery tygodnie. Montaż wszystkich zestawów powinien się zakończyć w ciągu trzech miesięcy.

"Czyste powietrze to priorytet dla nas wszystkich. Oprócz konkretnych działań - musimy edukować. W placówkach oświatowych realizowany będzie specjalny program edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Ważne jest też kształtowanie świadomości ich rodziców. Liczymy, że lokalne stacje pomiarowe będą dla nich czynnikiem mobilizującym do zmiany przyzwyczajeń i większej troski o środowisko w codziennym życiu" – powiedział prezydent Poznania i prezes Stowarzyszenia Metropolia Poznań Jacek Jaśkowiak.

Wyniki pomiarów trafią na stronę projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej: https://esa.nask.pl/map. Dane prezentowane będą też na ekranach informacyjnych rozmieszczonych w szkołach, gdzie wzbogacą je treści edukacyjne opracowane przez INEA.

Spółka poinformowała, że w ramach projektu przeprowadzone zostaną także warsztaty edukacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnej społeczności. Zajęcia poświęcone będą przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza w gminach metropolii. Zaplanowano ponadto emisję spotów w lokalnych mediach oraz kampanię ulotkową. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny