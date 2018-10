Erdogan gościł w sobotę w Stambule przywódców Rosji - Władimira Putina, Niemiec - Angelę Merkel i Francji - Emmanuela Macrona, z którymi rozmawiał o sposobach zakończenia wojny domowej w Syrii.

We wspólnej deklaracji napisali oni m.in. o potrzebie trwałego zawieszenia broni oraz o stworzeniu warunków do bezpiecznego powrotu syryjskich uchodźców do kraju, który jak podkreślono, powinien się odbywać na zasadach dobrowolności.

Putin z kolei powiedział, że Rosja zamierza brać aktywny udział w syryjskim komitecie konstytucyjnym. Wyraził on też nadzieję, że Turcja wkrótce zakończy tworzenie strefy zdemilitaryzowanej w syryjskiej prowincji Idlib.