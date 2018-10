YPG stanowią główną część wpieranych przez USA Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF), które od września 2017 roku podbijają kontrolowane przez IS terytoria na północnym wschodzie Syrii; dżihadyści z IS zaatakowali Kurdów w piątek, korzystając z osłony, jaką dała im burza piaskowa. Były to najintensywniejsze starcia od wielu tygodni - pisze AP.

Jest to kontrofensywa IS wymierzona we wspierane przez USA siły SDF, które od ponad miesiąca w ramach operacji znanej pod kryptonimami "Obława" i "Burza Dżaziry", przebijają się w głąb prowincji Dajr az-Zaur, zapędzając dżihadystów do enklawy Hadżin, blisko granicy z Irakiem.

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka od piątku dżihadyści zabili ponad 60 członków kurdyjskich milicji, wielu zranili, a co najmniej 20 wzięli do niewoli.

Związana z IS agencja informacyjna Amaq podała, że zginęło ponad 40 żołnierzy SDF.

Enklawa Hadżin, znajdująca się w dolinie Eufratu, to ostatnie terytorium kontrolowane przez IS na lewym brzegu tej rzeki. SDF szacują, że skryło się tam około 3 tys. bojowników IS, w większości cudzoziemców.