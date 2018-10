12 listopada dniem wolnym od pracy

Senat poparł decyzję Sejmu o ustanowieniu nowego dnia wolnego od pracy. Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Sejm przyjął ustawę o święcie narodowym 12 listopada 2018. Autorzy ustawy przypomnieli, że 11 listopada w bieżącym roku wypada w niedzielę, stąd pomysł uczynienia 12 listopada dniem wolnym. Zgodnie z uzasadnieniem, dodatkowy wolny dzień pozwoli Polakom na godne uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez wydłużenie czasu na uroczystości do trzech dni - od 10 do 12 listopada.

Więcej pieniędzy dla samorządów

To realizacja jednego z punktów „piątki Morawieckiego”. Utworzenie Funduszu Dróg Samorządowych ma pomóc samorządom, które nie są w stanie zwiększyć wydatków własnych na drogi, poprzez udzielenie im wsparcia w postaci finansowania na szczeblu krajowym. Do 2028 roku do dyspozycji samorządowców będzie kwota 6 mld złotych, później wzrośnie do 36 mld zł.

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych

Zmiany dla przedsiębiorców: niższy CIT, zmiany w uldze mieszkaniowej i danina solidarnościowa

Sejm poparł nowelę o PIT zmieniającą warunki wykorzystania ulgi mieszkaniowej. Osoby, które sprzedają mieszkanie przed upływem 5 lat od jego nabycia zasadniczo powinni zapłacić 19- proc. PIT od przychodu ze sprzedaży. Mogą jednak uniknąć podatku, jeśli wykażą, że w ciągu ostatnich dwóch lat - liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce zbycie - ponieśli wydatki na własne cele mieszkaniowe. -Proponujemy wydłużenie do 3 lat okresu, w jakim ma nastąpić wydatkowanie na nabycie – również to ostateczne – własności innego mieszkania czy domu celem skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej – informuje resort finansów.

Sejm zadecydował też, że preferencyjne opodatkowanie rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci nie będzie już uzależnione od terminowego złożenia zeznania podatkowego. Przyjęto również ustawę zakładającą preferencyjne opodatkowanie - stawką 5 proc. - dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej, która sprzyjać będzie rozwojowi innowacyjności.

W przyszłym roku część przedsiębiorców odprowadzi też niższy, 9 proc. podatek. Reforma będą objęte małe firmy, stanowiące grupę ok. 90 proc. wszystkich podatników podatku CIT. Istotną zmianą popartą przez Sejm będzie nowy podatek – danina solidarnościowa. Odprowadzą ją osoby, które zarobią więcej niż 1 mln zł. Po raz pierwszy obciążenie daniną solidarnościową zostanie dokonane w 2020 roku –w rozliczeniu PIT za 2019 rok. Wpływy z tej daniny zostaną przeznaczone na rzecz niepełnosprawnych. Szacuje się, że kwota która trafi do budżetu do 2 mld zł rocznie.

Więcej pieniędzy na leki i obronność

O 50 mln zł wzrośnie fundusz przeznaczony w tym roku na bezpłatne leki dla seniorów. Program gwarantujący darmowe leki osobom, które ukończyły 75 lat, obowiązuje od 1 września 2016 roku. Posłowie zaakceptowali też poprawki do ustawy budżetowej na 2019 rok. Zabezpieczono w niej fundusze na modernizację służb mundurowych, sport wyczynowy oraz finansowania staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych dla pracowników medycznych.

Kolejne, 71. Posiedzenie izby odbędzie się w dniach 7-9 listopada. Sprawdź także jakie decyzje podjęto na poprzednich obradach Sejmu>>>