Powołując się na słowa Jana Pawła II Szczerski zwrócił też uwagę, że Europa jest zagrożona byciem obcą we własnej kulturze. "Patrząc na to, co dzieje się w Europie, nie jest to przestroga na wyrost" – ocenił szef gabinetu prezydenta RP.

W jego opinii, tożsamość i wartości są polami, na których toczyć będzie się dyskusja o polskiej suwerenności w ramach polityki europejskiej; a suwerenność polska - mówił - musi być oparta na fundamencie wartości i tożsamości, których źródłem są chrześcijańskie korzenie.

Szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski zwrócił także uwagę na m.in. manipulację publicystyczną. W jego ocenie część mediów podsyca niepokój Polaków dotyczący rzekomego opuszczenia Unii Europejskiej, czyli tzw. Polexitu.

Szczerski ocenił, że Polacy mają poczucie niepewności członkostwa w UE, podczas gdy to członkostwo wynika z polskiej siły, potencjału. Jak wskazał, konieczny jest dostęp do informacji obiektywnie przekazywanych przez media.

Mówiąc o suwerenności, Szczerski ocenił, że trzeba mieć na względzie zewnętrzne zagrożenie egzystencjalne państwa. O drugim zagrożeniu suwerenności państwa można mówić – według niego – kiedy państwo formalnie jest wolne, ale nie ma własnej władzy.

Z kolei były szef MON Antoni Macierewicz podkreślił, że "patriotyzm nie jest za darmo, to wymóg za który się płaci". "Jeżeli się chce realizować politykę patriotyczną, to ona stawia wymagania" – zaznaczył.

W programie IV Dnia Patrioty, zorganizowanego na terenie sanktuarium w Łagiewnikach, znalazły się także wydarzenia artystyczne i kiermasz książek.

Organizatorem wydarzenia było wydawnictwo Biały Kruk.