Dudzińska została wybrana we wtorek przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Jednak zgodnie z ustawą rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu.

Senatorowie w piątek w głosowaniu nie wyrazili zgody na powołanie Agnieszki Dudzińskiej na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Za jej powołaniem był jeden senator, przeciw 67, a pięciu wstrzymało się od głosu.

"To są gry polityczne, które może wyjaśnić tylko partia, która podjęła taką decyzję, a wcześniej dwukrotnie zaproponowała mi kandydowanie. To jest dla mnie element zaskoczenia, że dwukrotnie zwrócono się do mnie o to i tak mnie potraktowano w tym głosowaniu" – skomentowała dla PAP decyzję Senatu Dudzińska.

Podkreśliła, że nie zgodzi się ponownie kandydować na to stanowisko. "Jak się okazało, jest to stanowisko polityczne, więc nie jestem tym zainteresowana. Byłam zainteresowana merytoryczną pracą. Przy takim upolitycznieniu nie ma najmniejszego sensu, bym kandydowała po raz kolejny. W tej sytuacji żadnej propozycji już nie przyjmę" – podkreśliła Dudzińska.

Kadencja obecnego rzecznika Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r. Zgodnie z ustawą o RPD będzie pełnił swe obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego rzecznika. (PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec