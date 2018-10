Pierwszą turę wyborów na prezydenta Chełma wygrała urzędująca prezydent Agata Fisz, która uzyskała 43,49 proc. głosów. Banaszek był drugi, z wynikiem 36,73 proc.

„Jesteśmy tu po to, żeby wesprzeć kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Chełma Jakuba Banaszka. To młody człowiek, który z całą pewnością będzie aktywny, będzie jeździł tam, gdzie trzeba i do Warszawy, i do Lublina. Będzie szukał wsparcia dla różnych inicjatyw, które będzie chciał realizować w Chełmie” - powiedziała Mazurek w piątek na konferencji prasowej w Chełmie. „Nie będzie to prezydentura zza biurka i zza zamkniętych drzwi, taka, która ma tu miejsce przez ostatnie osiem lat” – dodała.

Gowin, gratulując zwycięstwa PiS w sejmiku woj. lubelskiego, w którym ugrupowanie zdobyło samodzielną większość 18 mandatów, powiedział, że to dodatkowy argument przemawiający za kandydaturą Banaszka. „Niewątpliwie, połączenie wysiłków przyszłego prezydenta Chełma i działań zarządu sejmiku wojewódzkiego otwiera przed Chełmem nowe możliwości. Chełm powinien być w jak największym stopniu miastem akademickim, miastem, które oferuje atrakcyjne miejsca pracy dla młodych ludzi tak, aby nie wyjeżdżali do Lublina, do Warszawy, a tym bardziej za granicę” – powiedział Gowin.

Wicepremier podkreślił, że potencjał akademicki Chełma to jest przede wszystkim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Szkoła ta powstała w 2001 r. Kształci studentów na 10 kierunkach m.in. mechanika i budowa maszyn, matematyka, budownictwo, elektrotechnika, rolnictwo, pielęgniarstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne. Dużą popularnością cieszą się tu specjalności lotnicze (na kierunku mechanika i budowa maszyn), których studenci mają możliwość zdobycia wszystkich niezbędnych certyfikatów, by móc pracować w lotnictwie cywilnym.

Gowin powiedział, że podjął decyzję o przekazaniu szkole 2 mln zł na zakup dwóch samolotów szkoleniowych. „Uczelnia chełmska jest jednym z liderów, jeśli chodzi o kształcenie pilotów. To wymaga nowych inwestycji” – powiedział wicepremier.

Wcześniej ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego przyznało chełmskiej uczelni dofinansowanie w wysokości 16 mln zł na budowę betonowego pasa startowego w Depułtyczach Królewskich. Pas ma mieć długość 1020 m i ma służyć szkoleniu pilotów.

Banaszek obiecał na konferencji utworzenie chełmskiego Centrum Nauki Kopernik, który to pomysł – jak powiedział – zrodził się ze spotkań z mieszkańcami. „To inwestycja w dzieci, w przyszłość naszych dzieci i przyszłość Chełma” – podkreślił.

„Jeśli utworzymy Chełm miastem akademickim, te dzieci będą mogły w Chełmie podejmować studia na wymarzonych kierunkach, a potem znajdą wymarzoną pracę. Tak powinno wyglądać zarządzanie miastem” – powiedział Banaszek.

Jakub Banaszek ma 27 lat. Jest szefem gabinetu politycznego ministra przedsiębiorczości i technologii, a także doradcą premiera Mateusza Morawieckiego. Pełni też funkcję pełnomocnika wojewody lubelskiego ds. służby zdrowia. Kandyduje z komitetu PiS.

Agata Fisz jest członkiem SLD, ale kandyduje z własnego komitetu "Postaw na Chełm". Prezydentem Chełma jest od 2006 r. (PAP)

Autor: Renata Chrzanowska