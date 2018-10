"Musimy skoncentrować się na pomocy Syryjczykom tak, by nie musieli zostać w krajach obecnie ich goszczących, ale by mogli wrócić do swojej ojczyzny” – powiedział Bassil na konferencji prasowej po spotkaniu z szefem polskiej dyplomacji.

Jak mówił, Liban nie jest w stanie przyjąć więcej uchodźców z Syrii i „ta fala może wylać się w stronę Europy”. „Bezpieczeństwo Libanu jest związane bezpośrednio z bezpieczeństwem Europy, więc wszyscy powinniśmy pracować na rzecz bezpiecznego i spokojnego powrotu syryjskich uchodźców do ojczyzny” – podkreślił.

Jak mówił, bardzo docenia wysiłek Polaków na rzecz promowania programów, które mają na celu powrót Syryjczyków do ich kraju oraz pomoc im, „bez potrzeby uciekania do polityki międzynarodowej”.