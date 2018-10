USA: Kolejne podejrzane paczki adresowane do krytyków Trumpa

Z USA napływają w piątek informacje o kolejnych podejrzanych paczkach wysyłanych do krytyków prezydenta Donalda Trumpa. Przechwycono taką paczkę wysłaną do demokratycznego senatora Cory'ego Bookera i do b. dyrektora wywiadu Jamesa Clappera.