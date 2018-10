Daca na piątkowej konferencji prasowej w Otwocku poinformował, że trzy wygrane sprawy dotyczą Otwocka, Karczewa i Fromborka. Tamtejsze samorządy chciały podwyższyć ceny za dostarczanie wody i odbiór ścieków od mieszkańców. Dodał, że kolejne cztery sprawy są w trakcie rozpatrywania przez wojewódzkie sądy administracyjne (Kołobrzeg, Kamień Pomorski, Mielno i Oława). W tym ostatnim przypadku - jak wyjaśnił szef pionu taryf w Wodach Polskich Paweł Rusiecki - mimo zatwierdzenia taryfy przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej (RZGW) przygotowanej przez miejscową firmę wodno-kanalizacyjną, odwołał się prezydent Oławy.

Prezes Wód Polskich wyjaśnił, że mimo negatywnej dla Otwocka decyzji sądu, przyznającej rację Wodom Polskim, włodarze tego miasta nie chcą obniżyć zakwestionowanych cen za wodę i ścieki. "Jest to szczególna sprawa, z którą borykamy się od stycznia, czyli od początku powstania Wód Polskich" - dodał.

Przedstawiciele przedsiębiorstwa wyjaśnili, że obowiązująca od stycznia taryfa w tym mieście zakłada podwyżki cen wody o średnio 4 proc. i ścieków o 11 proc. "Prezydent miasta i szef miejscowych wodociągów podjęli wadliwe decyzje co do inwestycji. Są one przewymiarowane, za duże jak na taką liczbę mieszkańców. Teraz próbują zrzucić za to odpowiedzialność na mieszkańców, podnosząc ceny za wodę i ścieki (...) Rozbudowie oczyszczalni ścieków, jak i podwyżkom sprzeciwiła się rada miejska" - podkreślił Daca.

Szef Wód Polskich ocenił, że ceny za ścieki mogą jeszcze bardziej wzrosnąć, gdyż m.in. Józefów chce odłączyć się od oczyszczalni w Otwocku. W Józefowie kończy się budowa lokalnej oczyszczalni.

"W dniu wczorajszym (w czwartek - PAP) zwróciliśmy się do RIO z wnioskiem o szczegółowe zbadanie decyzji urzędującego prezydenta (Otwocka - PAP). Po analizach prawnych doszliśmy do wniosku, że sprawa nadaje się też do prokuratury. Będziemy ją zgłaszać prokuraturze" - poinformował prezes.

Rusiecki dodał, że władze Otwocka po raz kolejny złożyły wniosek taryfowy do RZGW w Warszawie (zakładający podwyżki), ale nie został on zatwierdzony przez regulatora. Obecnie wniosek znajduje się u prezesa Wód Polskich, który jest instancją odwoławczą od decyzji regionalnych dyrektorów.

Zgodnie z obowiązującym Prawem wodnym regulatorami cen wody są dyrektorzy RZGW. Zatwierdzają oni taryfy przygotowywane przez firmy wodno-kanalizacyjne, sprawdzając jednocześnie, czy proponowane w nich opłaty dla mieszkańców np. nie są niepotrzebnie zawyżane. (PAP)

autor: Michał Boroń