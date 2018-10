W ramach unijnego programu eTwinning nauczyciele i uczniowie z różnych krajów wspólnie realizują projekty przy użyciu technologii i narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (takich jak np. internet, blog, czat, wideokonferencja, poczta elektroniczna). W ten sposób doskonalą znajomość języków obcych, poznają inne kraje i kultury, przyzwyczajają się do pracy zespołowej, a także ćwiczą posługiwanie się komputerem.

Anna Zalewska podkreśliła, że "w Polsce podstawy programowe w reformowanej edukacji odpowiadają głównym celom" konferencji eTwinning. "Mówimy jednoznacznie, że budujemy edukację przyszłości, zanurzoną w przeszłości, stąd tak ważne akcentowanie historii świata, Europy i własnej ojczyzny" – powiedziała. Jak dodała, "to daje siłę każdemu, każdemu uczniowi i każdemu nauczycielowi".

Zalewska poinformowała, że przed konferencją była w jednej z polskich szkół, gdzie wraz z komisarzem Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu Tiborem Navracsicsem zaprezentowali nowe narzędzie – SELFIE, które ma "służyć w szkołach do projektowania strategii w zarządzaniu informacją i sięganiu do zasobów". "Z satysfakcją obserwowaliśmy, jak uczniowie i nauczyciele pokazywali nam, jak funkcjonują w świecie e-zasobów" – dodała minister.

Podkreśliła też, że od kilku lat polskie szkoły obejmowane są różnymi projektami związanymi z cyfryzacją, m.in. projekt Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, w ramach którego do 2021 roku wszystkie szkoły mają zostać wyposażone w szerokopasmowy internet, czy też projekt Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE), gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli uczą się posługiwania narzędziami informatycznymi. "Mamy też projekt, który mówi o tym, że każda klasa w każdej szkole będzie wyposażona w multimedialny sprzęt i każda szkoła będzie miała gabinety przyrodnicze" – wyliczała Zalewska.

"Do szkół trafiają duże rządowe środki (...), ale bez względu na sprzęt, nic by się nie odbyło, gdyby nie kompetencje nauczycieli" – podkreśliła minister edukacji. "Ciągle przeznaczamy kolejne środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, chcemy, żeby przy pomocy multimedialnego sprzętu i tych e-zasobów, które już mamy, nauczyciele mogli realizować podstawy programowe" – dodała.

Zalewska podkreśliła też, że "w Polsce 55 tys. nauczycieli z 16 tys. szkół jest w programie eTwinning – to drugi wynik w Europie. Uczestniczymy w 25 tys. projektów – to pierwszy wynik w Europie, i jesteśmy jedynym państwem w Europie, które eTwinning ma w podstawie programowej".

Tibor Navracsics wskazał, że "eTwinning odgrywa kluczową rolę w nauczaniu w szkołach – pozwala młodym ludziom odkrywać różnorodne bogactwo kulturowe, europejską tożsamość, a także pomaga im stać się częścią europejskiej społeczności".

Podkreślił też, że do społeczności eTwinning dołączyło już 600 tys. nauczycieli. Wyraził nadzieję, że w ciągu siedmiu lat program ten dotrze do 1,5 mln nauczycieli, którzy "pomogą udoskonalić europejską edukację". "Pracujemy na stworzeniem prawdziwej europejskiej przestrzeni edukacyjnej do 2025 roku – przestrzeni, w której nauka za granicą byłaby normą, podczas której uczniowie uczą się dwóch języków obcych i rozwijają umiejętności niezbędne, aby jak najlepiej wykorzystać swoje talenty" – podkreślił Navracsics. Dodał, że "aby to osiągnąć, musimy pracować z lepszymi i bardziej wspieranymi nauczycielami".

Pogram eTwinning skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów oraz do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 19 lat, czyli przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Od początku istnienia eTwinningu, czyli od 2005 roku, uczestniczą w nim polscy nauczyciele i uczniowie. Zrealizowali dotąd łącznie ponad 24 tys. projektów.