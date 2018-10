Parlament jest zaniepokojony - jak informuje - "banalizacją faszyzmu, rasizmu i ksenofobii, i wzywa państwa członkowskie UE do wprowadzenia zakazu działalności grup neofaszystowskich i neonazistowskich".

Projekt rezolucji, opracowany przez Różę Thun (PO), został przyjęty przy 355 głosach za, 90 przeciw i 39 wstrzymujących się. Posłowie krytykują w niej brak zdecydowanych działań przeciwko ugrupowaniom neofaszystowskim i neonazistowskim w niektórych państwach członkowskich.

Przyzwolenie na ich działalność doprowadziło - zdaniem posłów - do obserwowanego obecnie wzrostu nastrojów ksenofobicznych w Europie. W rezolucji przypominają o zamachu, w wyniku którego w 2011 r. zginęło 77 osób w Norwegii, o zamordowaniu brytyjskiej posłanki Jo Cox w 2016 r. oraz o niedawnym ataku oddziałów faszystowskich we Włoszech na posłankę do Parlamentu Europejskiego Eleonorę Forenzę.

W rezolucji wśród kilku krajów UE, w których wydarzenia wzbudziły niepokój posłów, została wymieniona również Polska.

Europosłowie - jak informuje PE - zwrócili uwagę, że po demonstracji na publicznym placu w Katowicach w listopadzie 2017 roku, podczas której członkowie Obozu "Narodowo-Radykalnego (ONR) zawiesili na symbolicznych szubienicach zdjęcia sześciu posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy stanęli w obronie tolerancji, praworządności i innych wartości europejskich", dochodzenie jest nadal w toku. Piszą, że nie postawiono zarzutów żadnemu z podejrzanych, mimo że o wydarzeniu informowały liczne media i są materiały filmowe.

Przypomnieli również, że "podczas zorganizowanej przez skrajnie prawicowe organizacje demonstracji w Warszawie, również w listopadzie 2017 roku, demonstranci nieśli banery z ksenofobicznymi hasłami, takimi jak +Biała Europa braterskich narodów+, a na niektórych widniała falanga, tj. symbol faszystowski z lat 30. XX wieku".

Posłowie uważają, że bezkarność, którą cieszą się organizacje skrajnie prawicowe w niektórych państwach członkowskich, jest jedną z przyczyn nasilenia się aktów przemocy wymierzonych w mniejszości, takie jak czarnoskórzy Europejczycy i osoby pochodzące z Afryki, Żydzi, muzułmanie, Romowie, osoby niebędące obywatelami UE, osoby LGBTI i niepełnosprawni.

Parlament domaga się utworzenia w siłach policyjnych jednostek do walki z przestępstwami popełnianymi z nienawiści. Chce, by przestępstwa takie były ścigane, a ich sprawcy karani. Wzywają władze państw członkowskich do wprowadzenia skutecznego zakazu grup neofaszystowskich i neonazistowskich oraz wszelkich innych fundacji lub stowarzyszeń, które gloryfikują nazizm i faszyzm.

Parlament Europejski jest zaniepokojony doniesieniami o niejawnych powiazaniach przywódców politycznych, partii politycznych i organów ścigania ze środowiskami neofaszystów i neonazistów w niektórych państwach członkowskich. Posłowie wzywają państwa członkowskie do wyraźnego potępienia przez polityków i przedstawicieli administracji publicznej zbrodni nienawiści, mowy nienawiści i stosowania mechanizmu kozła ofiarnego. Brak reakcji z ich strony, uważają europosłowie, bezpośrednio przyczynia się do banalizacji takich zachowań i do nasilenia aktów nienawiści i przemocy.

Europosłowie chcą też, by Komisja Europejska, państwa członkowskie i firmy z sektora mediów społecznościowych, przy współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałały rozprzestrzenianiu się rasizmu, faszyzmu i ksenofobii za pośrednictwem internetu.

Rezolucja wzywa państwa członkowskie i krajowe federacje sportowe, w szczególności kluby piłkarskie, do przeciwdziałania pladze rasizmu, faszyzmu i ksenofobii na stadionach i w kulturze sportowej poprzez systematyczne potępianie i karanie osób promujących takie postawy. Posłowie zalecają też prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do młodych kibiców, we współpracy ze szkołami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Kraje UE powinny również stworzyć "programy wyjścia", by pomóc ludziom, którzy chcą zaprzestać działalności w stosujących przemoc ugrupowaniach neofaszystowskich i neonazistowskich. Posłowie podkreślają znaczenie edukacji i podnoszenia świadomości historycznej wśród młodzieży. Jest to niezbędne, ich zdaniem, by prawda o Holokauście nie mogła być trywializowana i by faszystowskie zbrodnie z przeszłości zostały raz na zawsze potępione.