Do tego zdarzenia doszło w czerwcu zeszłego roku. Śmigłowiec W-3 Sokół należący do polskich wojsk lądowych uległ wypadkowi podczas ćwiczeń we Włoszech. Żadna z osób na pokładzie nie odniosła obrażeń, ale maszyna została całkowicie zniszczona w następstwie awaryjnego lądowania na polu około 20 kilometrów od Padwy w regionie Wenecja Euganejska.

Agencja Ansa podała, że właściciel gospodarstwa rolnego z miejscowości Massanzago przez prawie półtora roku nie otrzymał żadnego odszkodowania za powstałe szkody.

Dlatego jego adwokat złożył pozew przeciwko MON w Warszawie, o czym poinformowano konsulaty RP w Rzymie i w Mediolanie. Według Ansy posiedzenie sądu w Padwie, który ma zdecydować o ewentualnym wszczęciu postępowania, odbędzie się 7 lutego przyszłego roku.

Właściciel gospodarstwa Gianni Cervesato domaga się zadośćuczynienia w wysokości 120 tys. euro. Jak argumentuje, w wyniku pożaru śmigłowca i akcji ratunkowej oraz gaszenia zniszczone zostały uprawy kukurydzy przeznaczonej na paszę. Ponadto, jak podkreślono w pozwie, ponad 200 krów z farmy przez wiele dni po wypadku nie dawało mleka, co przyniosło poważne straty w zakładzie produkującym sery.