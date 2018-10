Schetyna na wspólnej konferencji z innymi liderami Koalicji Obywatelskiej: szefową Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer oraz Barbarą Nowacką (Inicjatywa Polska) dziękował Polkom i Polakom, którzy wspierali i głosowali na KO.

"Wybory samorządowe otwierają cały maraton wyborczy. Dla nas jest to pierwszy krok, dlatego też zakładaliśmy Koalicje Obywatelską, staraliśmy się też, co nam się udało, integrować środowiska, jeśli chodzi o budowanie wspólnych list, ale też, co ważniejsze, o wspólnotę programową" - powiedział Schetyna.

"Przekonaliśmy Polaków, w miastach, województwach. Chcę powiedzieć, że 75 miast jest wygranych w pierwszej turze - 26 prezydentów i 49 burmistrzów, to podkreśla symbolikę naszego zwycięstwa i tego dobrego wyniku" - podkreślił lider PO.

Zaznaczył jednocześnie, że to nie wszystko, bo 4 listopada jest II tura wyborów samorządowych i walka o urząd prezydenta miasta toczy się jeszcze m.in. w Gdańsku i Krakowie.

"Chcę zwrócić się z powtórzonym apelem: bądźmy wszyscy przy urnach tam, gdzie jest II tura wyborów, tam gdzie będziemy decydować o tych wyborach. Bardzo ważne jest, byśmy mieli poczucie zaangażowania do ostatniej godziny, do ostatniego dnia i także Kraków i Gdańsk zostały obronione przed centralistyczna polityką PiS. jestem przekonany, że nam się to uda" - apelował lider PO.

W Krakowie popierany m.in. przez KO prezydent Jacek Majchrowski zmierzy się z kandydatką Zjednoczonej Prawicy Małgorzatą Wassermann. W Gdańsku b. działacz PO obecny prezydent Paweł Adamowicz rywalizuje w II turze z kandydatem ZP Kacprem Płażyńskim.

Uważam, że nie ma alternatywy dla naszej koalicji z PSL i SLD w sejmikach - powiedział w czwartek przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Dodał, że cieszy się z deklaracji liderów ludowców i Sojuszu wykluczających możliwość zawarcia koalicji z PiS.

W wyniku niedzielnych wyborów samorządowych PiS zdobyło samodzielną większość w 6 sejmikach wojewódzkich, a Koalicja Obywatelska w jednym. W pozostałych prawdopodobne jest uformowanie się koalicji z udziałem radnych mniejszych komitetów: PSL, SLD Lewicy Razem albo Bezpartyjnych Samorządowców.

Pytany na konferencji prasowej liderów Koalicji Obywatelskiej, czy rozmawiał już z liderami SLD i ludowców o sejmikowych koalicjach, Schetyna odparł, że takich rozmów jeszcze nie było.

"Na razie konsultujemy je na poziomie lokalnym, regionalnym. Oczywiście będziemy rozmawiać, ale jeszcze trochę czasu jest potrzebne" - mówił. "Ja uważam, że tu nie ma alternatywy" - zaznaczył szef Platformy.

Podkreślił w tym kontekście, że cieszy się z deklaracji prezesa ludowców i szefa SLD wykluczających możliwość zawarcia koalicji z PiS.

"Uważam, że to ma sens, żebyśmy pokazali, że wyciągnęliśmy wnioski z tego, że nie byliśmy może wszyscy razem przy kampanii i przy urnach wyborczych, ale tutaj chcemy być razem, żeby bronić tego, co jest najważniejsze, czyli demokracji i podmiotowości samorządu" - dodał Schetyna.