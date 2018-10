"Rano szpital podjął normalną pracę, bloki operacyjne pracują pełną parą, odbywają się wszystkie zaplanowane na dziś zabiegi" – powiedział w czwartek PAP rzecznik szpitala Michał Sieroń.

Podczas strajku szpital pracował w trybie ostrego dyżuru, wstrzymano planowe przyjęcia, z kwitkiem musiało odejść około 150 pacjentów. "W najbliższym czasie będziemy układać grafik przełożonych zabiegów, szpital skontaktuje się z pacjentami i poinformuje o nowym terminie" – przekazał Michał Sieroń.

Pracownicy WSS nr 3 w Rybniku domagają się wzrostu płac o 1200 zł brutto. Na podstawie podpisanego w środę porozumienia otrzymają od 1 listopada od 200 do około 500 zł podwyżki brutto, zależnie od zajmowanego stanowiska. Strony wrócą do rozmów z początkiem przyszłego roku. Spór zbiorowy zawieszono do 1 lutego.

"Pracownicy są zadowoleni, ale czują niedosyt. Czekamy na kolejną turę rozmów i dalsze rozstrzygnięcia na początku przyszłego roku" – powiedział w czwartek PAP przewodniczący Solidarności w rybnickim szpitalu Piotr Rajman. Przypomniał, że na decyzję o zakończeniu strajku miała wpływ coraz trudniejsza sytuacja paraliżowanego strajkiem szpitala i perspektywa ewakuacji pacjentów. (PAP)

Autorka: Anna Gumułka